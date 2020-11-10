Появилось видео разгрома протестующими здания правительства Армении

Протестующие ворвались в здание правительства Армении и устроили там погром. Видео с места событий публикует Telegram-канал RT.

Армяне, недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, разгромили мебель в помещении. Отмечается, что они искали премьера и обвиняли его в предательстве страны.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договору, с полуночи 10 ноября в регионе прекращаются бои.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.