Опубликовано видео протестов в Ереване против заключения мира в Карабахе

Сотни армян собрались в центре Еревана у здания правительства страны после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подписании соглашения по Нагорному Карабаху. Видео с места событий публикует РИА Новости.

На записи слышно, как протестующие выкрикивают лозунги против решения премьера.



Ранее главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договору, с полуночи 10 ноября в регионе прекращаются бои.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.