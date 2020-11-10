Протестующие в Ереване направились к особняку Пашиняна

Протестующие в Ереване направились к особняку премьер-министра Армении Никола Пашиняна после его заявления о подписании соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, люди скандируют, что направляются к особняку премьера. Ранее протестующие ворвались в здание правительства страны, где выбили стекла и сорвали табличку с кабинета Пашиняна.

Ранее Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По договору в Нагорный Карабах будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.