Протестующие ворвались в здание правительства Армении

Армяне, протестующие против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, ворвались в здание правительства страны. Об этом передает «Интерфакс».

Корреспондент «Интерфакса» сообщает, что протестующие громят в здании окна и предметы мебели, а также сорвали табличку с двери кабинета премьер-министра Никола Пашиняна. Отмечается, что армяне называют премьера предателем страны и требуют его немедленной отставки.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договору, с полуночи 10 ноября в регионе прекращаются бои.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.