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Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер выразил надежду, что достигнутые между Россией, Арменией и Азербайджаном договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в регионе.

Согласно договоренностям, армянская и азербайджанская стороны должны обменяться военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе будут разблокированы. Кроме того, в регионе разместятся российские миротворцы, добавил Путин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По договору в Нагорный Карабах будет введен российский миротворческий контингент.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

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