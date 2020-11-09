Армения и Карабах заявили о продолжении боев за взятый Азербайджаном Шуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своем Facebook о продолжении боев за взятый войсками Азербайджана город Шуши.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Араик Арутюнян также заявил на своей странице в Facebook, что военные действия продолжаются по всей линии фронта. «Мы продолжим нашу борьбу против врага до самого конца», — подчеркнул он.

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О взятии ключевого города Нагорного Карабаха стало известно ранее, информацию азербайджанской стороны уже подтвердил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Ситуация создала угрозу для взятия столицы Арцаха Степанакерта и трассы, соединяющей Карабах и Армению.

Баку считает Шуши захваченной территорией уже в течение суток, с того момента, как об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев утром в субботу, 7 ноября. Тогда армянская сторона опровергла это заявление. Российские военкоры подтвердили, что за город продолжаются ожесточенные бои, и инициатива постоянно переходит из рук в руки.

Резкая активизация боевых действий в Нагорном Карабахе наблюдается с 26 октября после срыва очередного, третьего перемирия, установленного на встрече представителей Баку и Еревана в Вашингтоне. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.