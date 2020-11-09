Алиев объявил о взятии новых территорий в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы республики взяли новые территории в Нагорном Карабахе, и под контроль Баку перешел ряд населенных пунктов. Об этом Алиев сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Слава Азербайджанской Армии! Карабах — это Азербайджан!» — написал президент.

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Алиев также дал интервью BBC News, в котором заявил, что проживающим в Нагорном Карабахе армянам может быть предоставлена культурная автономия или муниципальное самоуправление. Текст интервью доступен на сайте президента.

8 ноября Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе, находящийся в 10 километрах от Степанакерта. Он добавил, что Азербайджан пойдет до конца, если Армения не примет его условия. Армянская сторона опровергла информацию о взятии Шуши. Сообщается о тяжелых боях в окрестностях города.

22 октября президент Азербайджана допустил создание в Нагорном Карабахе армянской культурной автономии, заявив, что Баку учтет европейский опыт при создании местного самоуправления для карабахских армян.