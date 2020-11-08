Армения пообещала скорый конец битвы за ключевой город Карабаха

Битва за ключевой город Нагорного Карабаха — Шуши завершится завтра, 9 ноября. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в прямом эфире, передает «Арменпресс» в Telegram.
«Мы воюем дома, наши потери, по сравнению с потерями врага, который не знает местность, не критичные», — добавил он. По словам Ованнисяна, объединенные силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) задействовали резервистов в районе Шуши, которые, несмотря на короткое обучение, уже хорошо себя зарекомендовали.
В данный момент бои идут не только в районе Шуши, но и в направлении города Мартуни. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, вечером 8 ноября вооруженные силы Азербайджана провели массированный ракетный обстрел Степанакерта, в направлении Мартуни применяется тяжелая артиллерия.
Утром 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о том, что Шуши перешел под контроль Баку. Армения и НКР опровергли это заявление, как и аналогичное, прозвучавшее двумя днями ранее. Российские военкоры подтвердили, что в районе Шуши продолжаются ожесточенные бои, ситуацию можно охарактеризовать как «месиво и мрак», обе стороны устали.
Шуши — ключевой город Карабаха, так как его взятие открывает возможность прямых обстрелов Степанакерта и контроля за дорогой, соединяющей НКР с Арменией. Линия фронта подошла вплотную к городу в конце октября. Населенный пункт уже неоднократно подвергался обстрелам с самого начала боевых действий 27 сентября.