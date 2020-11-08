В Нагорном Карабахе заявили о разрушении более 70 школ

В Нагорном Карабахе в ходе войны разрушено более 70 школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра образования, науки и культуры непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Лусине Караханян.

Чиновница рассказала, что с начала эскалации конфликта более 10 детских садов и свыше 70 школ были уничтожены. По словам Караханян, права на образование нарушены более чем у 30 тысяч жителей республики, в том числе 24 тысяч школьников и 4 тысяч учащихся дошкольных учреждений.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — заявил армянский чиновник.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. Стороны трижды договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября, однако и это перемирие было нарушено. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.