Алиев заявил о взятии ключевого города в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

В обращении к народу глава государства отметил, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны.

«Шуша освобождена от оккупации. Шуша — наша! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ», — сказал Алиев.

Также президент отметил, что Азербайджан пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет условия Баку

7 ноября официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о непрекращающихся тяжелых боях в пригороде Шуши. По словам Ованнисяна, Азербайджан привлек новые силы для штурма города, на различных подступах к Шуше происходят тяжелые столкновения, Армия обороны Нагорного Карабаха сдерживает силы азербайджанских вооруженных сил.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.