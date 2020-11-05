Описаны зачистки диверсантов у ключевого города в Нагорном Карабахе

В окрестностях Каринтака — села у подножия Шуши в Нагорном Карабахе — были уничтожены десятки азербайджанских диверсантов. Об этом сообщает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.

По словам корреспондента, диверсионные группы пытаются прорваться к ключевому городу Нагорного Карабаха через ущелье со стороны Гадрута. «Одна из диверсионных групп фактически блокирована. По нашим данным, до 30 человек из диверсионной группы уже уничтожены. Другая группа, которая находится на подступах к селу, блокирована. Когда они пытаются прорваться к Шуши, их отрезают от основных сил, блокируют, начинают жестко обстреливать, затем спускается спецназ и проводит зачистку местности», — описали журналисты.

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Город Шуши находится в 11 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта. Кроме того, через этот населенный пункт пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении штаба горнострелковой дивизии Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Отмечается, что в результате операции в Тертерском направлении был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника. В частности, пострадали солдатские казармы, а также несколько единиц техники.

В конце октября о зачистках вблизи Шуши сообщал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. «Пара сел восточнее села Каринтаг (Шушинского района) зачищены от азербайджанских диверсантов», — отмечал он.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.