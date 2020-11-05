В Азербайджане показали уничтожение штаба армянской дивизии

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении штаба горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Видео доступно на YouTube-канале ведомства.
Отмечается, что в результате операции в Тертерском направлении был нанесен серьезный урон военной инфраструктуре противника. В частности, пострадали солдатские казармы, а также несколько единиц техники.
«Были разрушены штаб 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен», — говорится в сообщении.
Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об успешном ходе операции по ликвидации диверсионной группы из числа азербайджанских военных близ города Шуши. Он рассказал в ходе брифинга в Степанакерте, что диверсанты, которые «могли бы угрожать автотрассе близ карабахского Лачина», обезврежены.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.