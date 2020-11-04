В Армении заявили об успешной операции по ликвидации азербайджанских диверсантов

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об успешном ходе операции по ликвидации диверсионной группы из числа азербайджанских военных близ города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Его слова приводит РИА Новости.

Ованнисян рассказал в ходе брифинга в Степанакерте, что диверсанты, которые «могли бы угрожать автотрассе близ карабахского Лачина», обезврежены.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей

«Они старались перекрыть дорогу. Несколько раз попытались, но мы их отбили... Достаточно успешно идет операция. О потерях со стороны противника сказать пока не могу», — сказал он. По его словам, в последнее время диверсанты проявляют особую активность в основном в ночное время.

«Было сделано официальное заявление о том, что Бердзорская трасса будет временно закрыта для гражданских лиц из соображений из безопасности. Сегодня мы, конечно, нейтрализовали эту группу, но может быть какая-то опасность, просто мы не хотим рисковать. Есть две-три другие дороги, связывающие Арцах с Арменией, вы можете пользоваться этими дорогами», —предупредил Ованнисян граждан.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.