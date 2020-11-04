Российский журналист заявил о готовящемся в Азербайджане бунте против турок

Российский журналист Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo, заявил, что азербайджанские военные начали готовить бунт против турецкого командования. Соответствующий пост опубликован на канале в среду, 4 ноября.

По данным Пегова, азербайджанские офицеры, которые по большей части являются шиитами, недовольны тем, что их фактически отстранили от командования армией в угоду представителям турецких спецслужб и полевых командиров протурецких террористических группировок, которые являются суннитами.

Ранее Пегов сообщал, что, по данным источников в Стамбуле, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов был фактически отстранен от командования войсками по просьбе Турции. Причиной отстранения Гасанова якобы стали его тесные связи с российскими генералами. Журналист также рассказывал, что турецкие спецслужбы потребовали от президента Азербайджана Ильхама Алиева отстранить от управления всех азербайджанских генералов, которые получали образование в России.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.