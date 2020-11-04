Российский журналист заявил об отстранении Турцией министра обороны Азербайджана

Российский журналист Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo, рассказал, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов был фактически отстранен от командования войсками по просьбе Турции. Соответствующий пост опубликован на канале.

Как пояснил Пегов, об этом ему сообщили источники в Стамбуле. Причиной отстранения Гасанова якобы стали его тесные связи с российскими генералами. По данным собеседников журналиста, ранее турецкие спецслужбы потребовали от президента Азербайджана Ильхама Алиева отстранить от управления всех азербайджанских генералов, которые получали образование в России.

При этом известно, что действующий глава Минобороны, окончивший Бакинское высшее общевойсковое командное училище, до 1985 года служил в составе Советских войск, дислоцированных на территории Германии. После этого он до 1993-го нес службу в Сибирском военном округе.

«Гасанов в настоящий момент выполняет фактически декоративную функцию и не имеет доступа к реальной обстановке на фронте, а также утратил доступ ко всем механизмам принятия решений», — пишет Пегов.

В конце октября Пегов сообщал об участии турецкой авиации в налете на Степанакерт и другие города непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). По его данным, массированные удары по карабахским гражданским объектам и инфраструктуре F-16 ВВС Турции наносили по личному приказу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.