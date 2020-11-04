Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие, при исполнении которого он будет готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства.
«Если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же», — подчеркнул Алиев. Он отметил, что говорил об этом уже не один раз, но власти Армении пока на себя таких обязательств так и не взяли.
По словам азербайджанского лидера, резолюции Совбеза ООН предполагают освобождение семи районов в регионе. При этом, заявил Алиев, Азербайджан в одностороннем порядке уже вывел свои войска из четырех районов и ждет аналогичных действий Армении в оставшихся трех районах — Агдамском, Кельбеджарском и Лачинском. Однако никаких заявлений на этот счет армянский премьер Никол Пашинян не делает. «Это показывает, что он не хочет прекращения войны», — посчитал глава Азербайджана.
Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал условие для обеспечения соблюдения перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, до тех пор, пока не будут созданы четкие механизмы верификации и не будет понятно, какая сторона нарушает режим прекращения огня, перемирия не будет.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.