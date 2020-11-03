Пашинян назвал Карабах передовой линией новой мировой войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя серию нападений в Вене, назвал Нагорный Карабах передовой линией борьбы с террористами. Заявление доступно на его странице в Facebook.

Пашинян выразил мнение, что сейчас началась новая мировая война — гибридная, в равной степени направленная против христиан, мусульман и иудеев. Эта война, по его словам, станет только заметнее, если ее игнорировать. В Карабахе же решается судьба цивилизации, считает армянский премьер.

«Цивилизация должна победить! Мы с тобой, Вена!» — написал Пашинян.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил 3 ноября, что на восточном направлении фронта в Нагорном Карабахе идут бои, азербайджанские Вооруженные силы несут большие потери, передает «Sputnik Армения». Генеральная прокуратура Азербайджана между тем обвинила объединенные вооруженные силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) в гибели 91 человека и ранении 405 человек за время конфликта, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве) у синагоги в центре столицы. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом. Общее число погибших достигло четырех.