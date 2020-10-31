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В Минобороны Армении назвали условие для соблюдения перемирия

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Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал условие для обеспечения соблюдения перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, до тех пор, пока не будут созданы четкие механизмы верификации и не будет понятно, какая сторона нарушает режим прекращения огня, перемирия не будет. Ованнисян подчеркнул, что несколько договоренностей о перемирии уже были нарушены.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. Письмо в адрес российского лидера было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.

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