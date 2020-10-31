США решили разместить в Карабахе миротворцев из стран Скандинавии

США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает ТАСС в субботу, 31 октября.

«Любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. Мы считаем, что обеим странам следует согласиться на [размещение] скандинавских миротворцев», — сказал О'Брайен.

По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное прекращение огня в регионе.

«Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты и соседние страны», — отметил помощник президента США.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидает ли страна помощи от Турции, заявил, что Баку выступает против вмешательства третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе. При этом, по его данным, Ереван «хочет их участия в боях». В то же время Алиев выразил уверенность, что этого не произойдет. Он отметил, что «страны вокруг нас являются нашими партнерами и друзьями».

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.