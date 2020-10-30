Пашинян назвал ввод российских миротворцев в Карабах «оптимальным решением»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах «оптимальным решением». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — заявил он. При этом политик отметил, что размещение миротворцев из России в этом регионе должны одобрить все стороны конфликта.

29 октября сообщалось, что на разных участках фронта в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные боевые действия. 26 октября в регионе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.