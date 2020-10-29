Путин допустил передачу Азербайджану занятых Арменией районов в Карабахе

Президент России Владимир Путин допустил передачу Азербайджану семи районов в Нагорном Карабахе, занятых Арменией. Он сообщил об этом на пленарном заседании инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией», — отметил он.

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Президент напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не предприняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.

Также Путин заявил, что «армяне сами взялись за оружие». По его словам, первоначально посылом к их действиям были «негативные события на этнической почве». Впоследствии сам Нагорный Карабах, а также еще семь районов Азербайджана «оказались под контролем Армении». «Это исконно азербайджанские территории. Азербайджан говорит: "Мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории". У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», — заключил президент.

Ранее 29 октября сообщалось, что на разных участках фронта в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные боевые действия. 26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.