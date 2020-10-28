Пашинян рассказал о присутствии российских военных на границе с Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, что российские военные присутствуют на границе страны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Об этом сообщает взявший интервью у главы государства журналист испанского агентства EFE Пабло Гонзалез в своем Twitter-аккаунте.

По словам Пашиняна, российские пограничники всегда стояли на границе Армении с Турцией и Ираном, и в этом нет ничего нового. Премьер-министр отметил, что в результате последних событий военные из России находятся и на юго-восточной и юго-западной границе Армении.

Ранее Пашинян анонсировал подготовку контрудара в Нагорном Карабахе, который «будет иметь сокрушительный эффект». Он отметил, что военно-политическое руководство Азербайджана «долго кормило свое общество победными реляциями», поэтому граждане постоянно ждут сведения о падении Карабаха. По его словам, народ Карабаха и все армяне будут бороться за каждый миллиметр и в нужный момент «нанесут точный контрудар».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.