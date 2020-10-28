Армения подчеркнула усилия России в попытке остановить войну в Нагорном Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул в комментарии РИА Новости особую роль России в попытке остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, как государства, имеющего исключительные интересы и заинтересованного в мире и стабильности в регионе.

Он отметил, что Армения высоко ценит усилия всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на прекращение войны в регионе.

По словам Тонояна, ход боевых действий, «развязанных Азербайджаном против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»), подтверждает позицию Армении и всего международного сообщества (за единичными исключениями) о том, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения».

«Армянская сторона по-прежнему видит решение вопроса исключительно путем мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в составе Российской Федерации, США и Франции. Тем не менее, если попытки разрешения конфликта военным путем продолжатся, то проливающий кровь понесет и политическую, и моральную ответственность», — предупредил министр.

Ранее 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив при этом, что такого приглашения пока не получал.

22 октября Владимир Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. Глава государства подчеркнул, что для России Армения и Азербайджан — равные партнеры.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям 26 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия, продолжив вести боевые действия