Армения обнародовала данные о боевых потерях Азербайджана в Нагорном Карабахе

Армянский единый информационный центр, действующий при правительстве республики, обнародовал данные о боевых потерях Вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом уничтожены 223 беспилотника, 16 вертолетов, 25 самолетов, 618 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем», — говорится в сообщении.

По оценкам армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана потеряли в боевых действиях 6749 человек.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. Боевые действия в регионе в настоящее время продолжаются. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом анонсировал контрудар, который «будет иметь сокрушительный эффект».

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.