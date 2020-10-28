Азербайджан раскрыл одну из главных причин срыва переговоров по Карабаху

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью изданию The New York Times раскрыл одну из главных причин срыва переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху.

По словам помощника главы государства, в Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу Нагорного Карабаха, но заявление о том, что регион армянский, стало одной из причин срыва переговоров.

Гаджиев отметил, что Азербайджан рассчитывал на прогресс по Карабаху после того, как премьером Армении стал Никол Пашинян. Однако затем в Баку пришли к выводу, что диалог невозможен. «Последним гвоздем в крышку гроба в переговорном процессе стало его заявление о том, что Нагорный Карабах является армянским», — заявил он.

Кроме того, помощник президента подчеркнул, что первым предвестником серьезного столкновения с Арменией стало обострение ситуации в июле.

В понедельник, 26 октября, в Карабахе провалилось уже третье за время нынешней эскалации карабахского конфликта перемирие между Ереваном и Баку. Его заключили несколькими днями ранее на встрече сторон в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа.

Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих воинских частей всего через четыре минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались не дольше нескольких минут.

Бои в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, вспыхнули 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.