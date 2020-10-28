Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) уничтожили азербайджанский беспилотный летательный аппарат. Видео доступно на Facebook пресс-секретаря минобороны Шушан Степанян.

Информацию армянской стороны опровергли в министерстве обороны Азербайджана.

Армения регулярно сообщает о сбитых азербайджанских беспилотниках. По данным Еревана на 15 октября, с начала боевых действий в Нагорном Карабахе армия противника потеряла 180 аппаратов.

22 октября стало известно, что Азербайджан запустил серийное производство новых видов ударных беспилотников Iti qovan («Гоним как псов»), отличающихся от предшественников большей ударной силой.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. С тех пор стороны трижды договаривались о перемирии, но каждый раз договоренности не соблюдались.