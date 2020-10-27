Минобороны Армении объявило об изменении характера боев в Карабахе

Характер боев в Нагорном Карабахе меняется, Азербайджан теряет свое преимущество. Идут сложные бои в горах, лесах и ущельях. Об этом на брифинге объявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, его цитирует РИА Новости.
«Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом», — сообщил Ованнисян. По его словам, азербайджанские войска после удачных операций на равнинной местности попытались одержать верх в горах и лесах, однако в настоящее время там идут сложные столкновения.
Представитель военного ведомства добавил, что атаки Баку удается отражать. Продолжаются также и операции по поиску и обезвреживанию диверсионных групп, некоторые из которых уже удалось нейтрализовать. «Фронт сложился вдоль реки Воротан, сегодня противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении», — заявил Ованнисян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подготовку контрудара в Нагорном Карабахе. По словам политика, ответ Еревана «будет иметь сокрушительный эффект». Он также подчеркнул, что народ Карабаха и армяне будут бороться за каждый миллиметр земли.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Карабах. По неофициальным данным СМИ, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимает участие Турция. Баку и Анкара отрицают этот факт, но признают, что являются союзниками.