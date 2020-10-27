Минобороны Армении объявило об изменении характера боев в Карабахе

Характер боев в Нагорном Карабахе меняется, Азербайджан теряет свое преимущество. Идут сложные бои в горах, лесах и ущельях. Об этом на брифинге объявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, его цитирует РИА Новости.

«Противник теряет свое огромное численное преимущество, технологическое преимущество. Это обусловлено разными факторами: рельефом местности, совершенствованием наших навыков, опытом», — сообщил Ованнисян. По его словам, азербайджанские войска после удачных операций на равнинной местности попытались одержать верх в горах и лесах, однако в настоящее время там идут сложные столкновения.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

Представитель военного ведомства добавил, что атаки Баку удается отражать. Продолжаются также и операции по поиску и обезвреживанию диверсионных групп, некоторые из которых уже удалось нейтрализовать. «Фронт сложился вдоль реки Воротан, сегодня противник, используя беспилотники и артиллерию, пытался атаковать по направлению к Бердзору (Лачин), а также южнее и подойти к границе Армении», — заявил Ованнисян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подготовку контрудара в Нагорном Карабахе. По словам политика, ответ Еревана «будет иметь сокрушительный эффект». Он также подчеркнул, что народ Карабаха и армяне будут бороться за каждый миллиметр земли.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Карабах. По неофициальным данным СМИ, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимает участие Турция. Баку и Анкара отрицают этот факт, но признают, что являются союзниками.