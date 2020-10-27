Азербайджан предостерег Армению от признания независимости Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что возможное признание Арменией независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР) будет безответственной авантюрой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».

«Это станет последним гвоздем в гроб нынешнего переговорного формата по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ, в число которых входит и Россия», — предостерег Байрамов. По его мнению, признание независимости НКР противоречит международному праву и лишь ухудшит положение дел в регионе.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван может признать независимость НКР ради того, чтобы усилить ее позиции в переговорном процессе и остановить конфликт, и призывал международное сообщество к тому же.

26 октября в НКР провалилось перемирие между Ереваном и Баку, о котором стороны договорились при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа. Ранее стороны дважды согласовывали прекращение огня — 10 и 18 октября — однако боевые действия продолжались.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Карабах. По неофициальным данным СМИ, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимает участие Турция. Баку и Анкара отрицают этот факт, но признают, что являются союзниками.