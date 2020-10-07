Пашинян призвал к признанию независимости Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество к признанию независимости Нагорного Карабаха. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, передает ТАСС.

«Международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха», — заявил Пашинян. По его словам, это необходимо для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в этом регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.