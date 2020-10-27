Азербайджан заявил о праве уничтожать угрожающие ему военные объекты

Азербайджан заявил о праве уничтожать любые иностранные военные объекты, которые угрожают его территории, независимо от их месторасположения. Об этом сообщается в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Министерства обороны Азербайджана.

«Руководство Армении уже должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы — это не зона конфликта, а признанные международным сообществом государственные границы (...). Любая провокация в этом направлении расценивается как акт агрессии по отношению к нашей территориальной целостности», — говорится в заявлении.

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26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность между Азербайджаном и Арменией была достигнута при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Попытка Баку вернуть регион силой обернулась началом войны. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.