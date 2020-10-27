Алиев назвал условие мира в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условиями мирного соглашения с Арменией передачу семи районов Нагорного Карабаха и возвращение азербайджанских беженцев в покинутые места. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI-1, видеозапись доступна на YouTube.

«Он (премьер-министр Армении Никол Пашинян — прим. «Ленты.ру») должен сказать, что да, оккупированные территории будут возвращены Азербайджану, да, азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу, и тогда, конечно же, мы очень быстро придем к соглашению», — заявил Алиев, отметив, что эти решения соответствуют четырем резолюциям Совета Безопасности ООН.

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Он также отметил, что в последний год переговоры по поводу Нагорного Карабаха почти не велись, и Армения пошла на провокации с целью обвинить Азербайджан в разжигании конфликта. «Мы им ответили так, что они об этом сейчас жалеют», — добавил Алиев.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность между Азербайджаном и Арменией была достигнута при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, что привело к началу войны. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.