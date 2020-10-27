Армения «превентивно» ударила по Азербайджану

Вооруженные силы Армении нанесли превентивные удары по азербайджанским военным на южной границе после обстрелов с сопредельной стороны. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, сообщает РИА Новости.
«С целью пресечения посягательств Вооруженных сил Азербайджана на южном направлении границы Армении армянские пограничники перешли к превентивным действиям, противнику нанесены значительный ущерб и потери. Противник на данном участке границы использует беспилотники», — заявила она.
Ранее 27 октября стало известно, что азербайджанские военные нанесли удары по позициям Армении на границе с Ираном. В Министерстве обороны Армении предупредили, что будут вынуждены отвечать на провокации. Вместе с тем сообщалось об уничтожении передового пункта управления 18-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Армении. Среди убитых — начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.