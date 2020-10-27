Пашинян анонсировал подготовку контрудара в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подготовку контрудара в Нагорном Карабахе, который «будет иметь сокрушительный эффект». Об этом он заявил в видеообращении к соотечественникам, передает РИА Новости.

Он отметил, что военно-политическое руководство Азербайджана «долго кормило свое общество победными реляциями», поэтому граждане постоянно ждут сведения о падении Карабаха. «Эту весть азербайджанское общество не дождется», — заметил Пашинян.

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По его словам, народ Карабаха и все армяне будут бороться за каждый миллиметр в нужный момент «нанесут точный контрудар».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость НКР ради того, чтобы усилить ее позиции в переговорном процессе и остановить конфликт, и призывал международное сообщество к тому же.

26 октября в НКР провалилось перемирие между Ереваном и Баку, о котором стороны договорились при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа. Ранее стороны дважды согласовывали прекращение огня — 10 и 18 октября — однако боевые действия продолжались.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Карабах. По неофициальным данным СМИ, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимает участие Турция. Баку и Анкара отрицают этот факт, но признают, что являются союзниками.