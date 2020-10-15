Армения сообщила об уничтожении третьего азербайджанского Су-25

Армения сообщила об уничтожении третьего азербайджанского штурмовика Су-25. Об этом 15 октября рассказал журналистам заместитель командующего войсками ПВО полковник Гарик Мовсесян, передает «Sputnik Армения».

«Наши войска успешно выполняют свои задачи. Буквально за 10 минут до пресс-конференции мы сбили еще один атакующий Су-25», — заявил Мовсесян. Два других азербайджанских Су-25 были сбиты 12 и 14 октября.

Всего, по данным Еревана, с начала боевых действий в Нагорном Карабахе азербайджанская армия потеряла 21 самолет, 180 беспилотников и 546 единиц бронетехники.

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны в ходе боев в Карабахе уничтожили две зенитные ракетные системы С-300, принадлежавшие Еревану. В Баку также сообщили, что ликвидировали оперативно-тактические ракетные комплексы на территории Армении.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух республик провели в Москве переговоры при посредничестве России.

На следующий день объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.