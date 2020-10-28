Алиев объявил об «освобождении от оккупации» территорий Нагорного Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана «освободили от оккупации» 13 сел, расположенных на территории Нагорного Карабаха, написал в своем Twitter-аккаунте президент республики Ильхам Алиев.

«Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы», — объявил он.

Ранее 28 октября сообщалось, что Вооруженные силы Армении нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» по одному из жилых районов города Барда. В результате обстрела погибли как минимум 20 человек. В Министерстве обороны Армении данную информацию опровергли. Вместе с тем ведомство сообщило о ракетном обстреле Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.