Азербайджан сообщил о гибели 14 мирных жителей после ракетного удара по Барде

В результате обстрела Вооруженными силами Армении города Барда погибли 14 и ранены более 40 мирных жителей. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает «Sputnik Азербайджан».

В настоящее время ведомство проводит следственные мероприятия и работает над уточнением списка потерпевших.

По официальным данным, удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» по одному из жилых районов Барды был нанесен примерно в 13:00 (12:00 мск). Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла данную информацию.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условиями мирного соглашения с Арменией передачу семи районов Нагорного Карабаха и возвращение азербайджанских беженцев в покинутые места. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о возможности нанесения контрудара, который «будет иметь сокрушительный эффект».

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.