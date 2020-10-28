Азербайджан ударил по роддому в Степанакерте

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по роддому в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о пострадавших уточняется.

В Степанакерте объявлена воздушная тревога. В НКР сообщили о применении азербайджанской стороной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

Боевые действия в настоящее время продолжаются. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условиями мирного соглашения с Арменией передачу семи районов Нагорного Карабаха и возвращение азербайджанских беженцев в покинутые места. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о возможности нанесения контрудара, который «будет иметь сокрушительный эффект».

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.