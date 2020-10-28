Алиев заявил о готовности начать переговоры с Пашиняном в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Интерфаксу» заявил о готовности к переговорам в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что такого приглашения пока не получал.

При этом он выразил сомнение в способности армянской стороны к конструктивной работе по урегулированию карабахского конфликта. «Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», — сказал президент.

Алиев подчеркнул, что считал эти встречи позитивными, так как Россия играет особую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, поддерживая тесные связи и с Азербайджаном, и с Арменией.

«Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас с учетом неадекватности армянского руководства. Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать», — сказал Алиев.

Он добавил, что готов приехать в Москву «без всяких условий».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.