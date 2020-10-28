Алиев рассказал о тысячах убитых армян в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Армении потеряли около пяти тысяч человек убитыми в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в интервью изданию «Интерфакс».

«Я могу сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении. Посмотрите, даже чисто арифметически: уничтожено 256 танков — это на вчерашний день (27 октября — прим. «Ленты.ру»), эта цифра каждый день растет. Умножьте на три-четыре человека это уже почти тысяча. Дальше, уничтожено более 50 БМП — примерно ясно, сколько там. Сотни артиллерийских орудий — при каждом из них несколько человек. Шесть установок С-300, около 40 установок ЗРК "ОСА", установки "ТОР", "КУБ", "КРУГ". Более 400 грузовиков, из них большая часть уничтожена и с военнослужащими, и с боеприпасами. А сколько уничтожено в окопах, мы же проходили эти окопы, линии соприкосновения — эти кадры в интернете есть», — пояснил Алиев.

Он отметил, что «с учетом всех факторов» потери Вооруженных сил Азербайджана минимальны. Алиев пообещал опубликовать соответствующие данные после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее 28 октября Армянский единый информационный центр, действующий при правительстве республики, обнародовал данные о боевых потерях Вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно информации, азербайджанская сторона потеряла в боевых действиях 6749 солдат.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.