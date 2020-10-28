Российский журналист рассказал о налете турецких F-16 на Степанакерт

Российский журналист Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo, рассказал об атаке истребителей F-16 ВВС Турции на Степанакерт, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Соответствующий пост опубликован на канале в среду, 28 октября.

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Как отметил Пегов, об участии турецкой авиации в налете на Степанакерт и другие города НКР ему сообщили источники в Стамбуле. По их данным, массированные удары по карабахским гражданским объектам и инфраструктуре истребители наносили по личному приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь Telegram-канал «Военный обозреватель» пишет, что если Степанакерт действительно атаковали боевые самолеты Турции, это свидетельствует о том, что система противовоздушной обороны НКР подавлена. Также есть вероятность, что турецкие военные задействовали средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее 28 октября сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по роддому в Степанакерте. Отмечалось, что в городе объявлена воздушная тревога. В НКР сообщили о применении азербайджанской стороной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

Боевые действия в настоящее время продолжаются. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условиями мирного соглашения с Арменией передачу семи районов Нагорного Карабаха и возвращение азербайджанских беженцев в покинутые места. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о возможности нанесения контрудара, который «будет иметь сокрушительный эффект».