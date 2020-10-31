Алиев ответил на вопрос об участии третьих стран в карабахском конфликте

Азербайджан выступает против вмешательства третьих стран в конфликт в Нагорном Карабахе, заявил президент республики Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналистов немецкого телеканала ARD о том, ожидает ли Баку помощи от Турции. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает ТАСС.

«Это борьба между нами и Арменией, и все остальные должны воздержаться от нее», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев заявил, что, по данным Баку, Ереван «хочет их (третьих стран — «Лента.ру») участия в боях». В то же время он выразил уверенность, что этого не произойдет, отметив, что «страны вокруг нас являются нашими партнерами и друзьями».

Президент республики заверил, что Баку готов вести переговоры для урегулирования конфликта, однако, по его мнению, положить конец войне может только Ереван.

«Только Армения может положить конец войне, когда она признает поражение и нашу победу и затем — освобождение части территорий [в Нагорном Карабахе]», — заявил азербайджанский лидер, подчеркнув, что «мы так или иначе ее [часть территорий] освободим».

По словам Алиева, Азербайджан добивается возвращения семи районов в Нагорном Карабахе. «40 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Нагорного Карабаха, должны получить возможность вернуться туда», — сказал он.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.