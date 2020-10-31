Азербайджан опроверг сообщения об использовании фосфорного оружия

Минобороны Азербайджана опровергло информацию об использовании фосфорного оружия на территории республики Нагорный Карабах, в котором Баку ранее обвинял Ереван. Слова пресс-службы военного ведомства цитирует РИА Новости.

«На вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов», — подчеркнули в Баку. Там в свою очередь обвинили Армению в ложных заявлениях якобы для прикрытия собственных преступлений.

В использовании фосфорных боеприпасов Азербайджан обвинил защитник прав человека в Армении Арман Татоян. Он пояснил, что такое оружие используется в лесах вблизи населенных пунктов.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.