Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия

Защитник прав человека в Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении содержащих фосфор вооружений в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.
По словам Татояна, Баку использует оружие, которое имеет элементы химического оружия. «Оно применяется в лесах близ населенных пунктов», — заявил он.
Татоян добавил, что по результатам срочного расследования защитника прав человека и работ по сбору фактов, проведенных омбудсменом Карабаха, выяснилось, что в лесах при вооруженных нападениях укрывается мирное население.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие международные организации для принятия мер в отношении армянских властей в связи с атаками по мирным жителям в ряде городов. Он обвинил Армению в совершении военных преступлений из-за использования реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.