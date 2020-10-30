Азербайджан обвинил Армению в военных преступлениях

Азербайджан намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие международные организации для принятия мер в отношении армянских властей в связи с атаками по мирным жителям в ряде городов. Об этом РИА Новости заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, армянская сторона ведет себя «абсолютно безответственно». Гаджиев обвинил Армению в совершении военных преступлений из-за использования реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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«Армянская сторона, используя эти ракеты, нацеливается именно на гражданские поселения, на гражданских лиц Азербайджана. Это вы увидели в Гяндже, в Мингечевире, в Барде», — сказал он.

Гаджиев рассказал, что азербайджанская сторона собирает соответствующие факты, уже возбуждено несколько уголовных дел. «Будут предприняты соответствующие действия в рамках международных организаций, в том числе в Европейском суде по правам человека. В том числе мы пригласили международные неправительственные организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и другие соответствующие институты, чтобы они тоже подготовили свой отчет, и это было представлено международному сообществу», — резюмировал он.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.