В Карабахе заявили о подходе азербайджанских войск к ключевому городу

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска подошли вплотную к одному из ключевых городов Карабаха Шуши. Видео с его обращением из церкви Казанчецоц в Шуши в четверг, 29 октября, публикует Daily Storm.

По словам Арутюняна, армия Азербайджана в настоящее время находится всего в пяти километрах от города. «Их цель — захватить Шуши. Кто владеет Шуши — тот владеет Карабахом», — пояснил он.

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Президент также отметил, что верит в победу, однако подчеркнул, что чтобы переломить ситуацию, властям и простым гражданам необходимо объединиться для защиты Шуши.

Город Шуши находится в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта. Кроме того, через него пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

Ранее 29 октября сообщалось, что на разных участках фронта в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные боевые действия. Утром Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по Степанакерту и Шуши. Кроме того, ВВС Азербайджана нанесли удар по городу Мартакерт на севере Нагорного Карабаха, разбомбив имеющуюся там гражданскую инфраструктуру.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.