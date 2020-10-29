Стало известно об интенсивных боях в Нагорном Карабахе

Интенсивные боевые действия продолжаются на разных направлениях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Понгосян на своей странице в Facebook.

«Армия обороны [НКР] ведет особо интенсивные бои близ сел Аветараноц, Схнах и Акнахбюр Аскеранского района. У противника большие потери в живой силе», — написал он.

Ранним утром 29 октября стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по Степанакерту и Шуши.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.