Карабах сообщил о ракетных ударах по Степанакерту

Инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщил о ракетных ударах по городу Степанакерту, передает РИА Новости.

По данным центра, по городу было нанесено пять ракетных ударов в течение нескольких минут. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. Боевые действия в регионе в настоящее время продолжаются.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.