Армения обвинила Азербайджан в передаче линии фронта террористам

Вооруженные силы Азербайджана передали под контроль террористическим организациям часть линии фронта. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает «Sputnik Армения».

Ованнисян рассказал, что некоторые направления заняты исключительно боевиками. Он призвал все страны региона обратить особое внимание на данный факт.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала о террористах на армянских базах, покинутых военными в тактических целях. По мнению армянской стороны, деятельность боевиков может еще больше накалить ситуацию на границах Карабаха и Армении, а также представлять серьезную опасность для всего региона.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.