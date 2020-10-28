Ереван рассказал о террористах на покинутых армянских базах

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказала о террористах на армянских базах, покинутых военными в тактических целях. Об этом она написала в своем Telegram со ссылкой на Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По данным радиоразведки, на некоторых территориях, откуда армянские подразделения отступили в течение последних дней, азербайджанские военные создают базы террористических группировок, сообщили в министерстве. По мнению армянской стороны, их деятельность может еще больше накалить ситуацию на границах Карабаха и Армении, а также представлять серьезную опасность для всего региона.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.