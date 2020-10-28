Карабах попросил азербайджанцев перестать играть роль живых щитов для военных

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян попросил жителей азербайджанских поселений перестать играть роль живых щитов для военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Погосян предупредил власти Азербайджана, что ни один удар по территории нагорного Карабаха не останется без ответа. Представитель Арцаха призвал мирных азербайджанцев, которые проживают возле военных объектов, покинуть свои дома и не становиться живыми щитами во время ответных ударов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы страны «освободили от оккупации» 13 сел, расположенных на территории Нагорного Карабаха.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.